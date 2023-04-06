В первом квартале 2023 года на 15% выросли объемы перевозок пассажиров поездом Томск-Новосибирск

Поезд курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям Фото: Ксения Высотина

Объёмы перевозок пассажиров на скором поезде № 869/870 “Томск-Новосибирск” в первом квартале 2023 года выросли на 15%, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Транспортом воспользовались более 16 тысяч граждан, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Через мобильное приложение “РЖД Пассажирам”, на официальном портале Российских железных дорог и других сайтах билеты купили на 9% больше человек, чем годом ранее. Таким образом покупки через интернет составили 55% от общего числа.

Поезд выезжает по пятницам, субботам и воскресеньям, время в пути - 4,5 часа. Вагоны оборудованы системой микроклимата с кондиционерами, обеззараживанием воздуха и светодиодным освещением. Составы оснастили экологически чистыми санитарными комнатами. В вагонах повышенной комфортности расположен кулер с водой и местом для зарядки мобильных гаджетов.

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