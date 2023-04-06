Жители Томска рассказали, где будут отдыхать в 2023 году

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Каждый второй житель Томска планирует взять двухнедельный отпуск в июне — сентябре, выяснили СберСтрахование и СберСтрахование жизни. Потратить на него респонденты рассчитывают в среднем 56 тыс. рублей. В топ отпускных направлений оказались черноморские курорты России. При этом в майские праздники большинство из тех, кто планирует путешествовать, навестят города России.

49% томичей хотят взять двухнедельный отпуск в июне — сентябре. 14% отправятся отдыхать в апреле — мае, 12% поедут на отдых в октябре — декабре. 25% пока не определились с предпочтительным временем отпуска.

Респонденты из Томска также озвучили бюджет на длинный отпуск — 56 тыс. рублей. В рейтинге популярных отпускных направлений отечественные курорты Чёрного моря (9%). Еще по 6% поедут в горы и по городам России, а 5% — в Турцию. 45% опрошенных проведут длинный отпуск на даче, ещё 24% останутся дома.

Уже запланировали поездку на майские праздники 9% жителей Томска. 54% отправятся в путешествие по городам России. Каждый пятый (21%) поедет в Сочи, 8% планирует путешествие на Алтай, 6% — в Турцию, 4% — в Египет.

Игорь Чепеньков, управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк:

«Программы накопительного страхования жизни (НСЖ), позволяющие регулярно направлять средства в копилку, будут полезны как томичам, которые планируют путешествия, так и тем, кто проведет время на даче: отложенная сумма поможет с расходами на поездку или на подготовку к дачному сезону. Чтобы отдых был беззаботным, без опасений непредвиденных расходов, рекомендуем оформить страхование путешественников, а также защиту жилья на время отъезда. А тем жителям Томска, которые планируют отправиться на Алтай, советуем страховку «Защита от клеща».

Опрос проводился в марте 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе участие в исследовании приняли не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.