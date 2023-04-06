Томичи за 2022 года потратили на алкоголь 15,6 млрд рублей

За 12 месяцев в магазинах продали 5,2 млн литров легальной водки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2022 год жители Томской области потратили на алкоголь около 15,6 млрд рублей. Местные жители предпочитают пиво и производные от него напитки, на них ушло 5,1 млрд рублей. За вино покупатели отдали 3,7 млрд, за водку - 3,3 млрд рублей.

По словам начальника областного департамента лицензирования Александра Деева, за 12 месяцев продали 5,2 млн литров легальной водки. Наибольшее количество напитка реализовали в Стрежевом - 10,5 литра на человека. “Серебро” получил Александровский район, там приобрели 8,6 литра. Немного отстал Парабельский район - здесь продали 8,5 литра на гражданина. В этих субъектах наименьшее количество контрафактной продукции.

По подсчётам ведомства, один взрослый томич, в среднем, тратит на горячительные напитки около 17,5 тысяч рублей в год.

Ранее пьяный житель Томской области разбил ворота гаража и угнал автомобиль для поездки за пивом.