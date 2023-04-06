В муниципальной квартире томички после вмешательства прокуратуры провели капитальный ремонт

Межведомственная комиссия признала помещение подлежащим капитальному ремонту. Фото: Андрей АБРАМОВ

Прокуратура Каргасокского района Томской области провела проверку о нарушении жилищных прав после обращения местной жительницы, сообщили в региональном ведомстве.

Сотрудники надзорного органа установили, что в 2006 году по договору социального найма заявительнице предоставили квартиру в селе Павлово Каргасокского района. В 2022 году жильё обследовали. Межведомственная комиссия признала помещение подлежащим капитальному ремонту. Но сельская администрация не приняла меры по устранению поломок и недостатков. После этого женщина обратилась в прокуратуру.

Прокуратура внесла представление главе Каргасокского поселения. Акт реагирования рассмотрели и удовлетворили - администрация провела необходимые работы, квартиру привели в надлежащее состояние.

Напомним, в Зональной Станции Томского района выполнили капитальный ремонт врачебной амбулатории на 90%.