В Томской области за сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 166 253 факта заболевания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Томской области выявили 86 случаев заражения COVID-19, госпитализировали 16 пациентов. Выздоровели 159 человек, сообщили на сайте “Стопкоронавирус.рф” 6 апреля.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 166 253 факта заболевания. 164 331 - пошли на поправку. Скончались 993 местных жителя.

По стране выявили 9 371 инфицированных за сутки, госпитализировали 1 155 заболевших. Выздоровели 10 879 россиян. 39 заражённых умерли.

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