В Томской области за сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 166 253 факта заболевания.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Томской области выявили 86 случаев заражения COVID-19, госпитализировали 16 пациентов. Выздоровели 159 человек, сообщили на сайте “Стопкоронавирус.рф” 6 апреля.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 166 253 факта заболевания. 164 331 - пошли на поправку. Скончались 993 местных жителя.
По стране выявили 9 371 инфицированных за сутки, госпитализировали 1 155 заболевших. Выздоровели 10 879 россиян. 39 заражённых умерли.
Ранее томичам рассказали, как избежать конфликтов с душевнобольными гражданами во время весеннего обострения.