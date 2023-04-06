В Томской области снова начал ездить автобус между Белым Яром и железнодорожной станцией

Автобус выполняет девять рейсов в день, в нем 19 мест. Фото: скриншот видео из телеграм-канала В.Мазура

Между рабочим поселком Белый Яр Томской области и железнодорожной станцией с 6 апреля снова начал ездить автобус. Новостью в своем телеграм-канале поделился губернатор Владимир Мазур. Жители ждали возобновления автобусного движения восемь месяцев. Все из-за того, что предыдущий перевозчик отказался предоставлять услуги.

«Белоярцы рассказали мне о проблеме на встрече в ходе поездки в Верхнекетский район. Проблему решил, автобус для людей прибрели. Прошу главу района при необходимости корректировать график и интервал движения с учётом мнения жителей», - поделился губернатор в своем телеграм-канале.

Автобус между рабочим поселком Белый Яр и железнодорожной станцией выполняет девять рейсов в день. В нем 19 мест.

Напомним, что в Томской области начали работать 20 новых ФАПов.