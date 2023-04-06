Жители Томской области поучаствовали в необычном модельном показе в Кемерове

Фото: Сибдепо

Второй год подряд в Кемерове проходит Межрегиональный конкурс адаптивной одежды «На крыльях». Дизайнеры из Кузбасса и других регионов России активно участвуют в конкурсе. Фотокорреспондент Сибдепо запечатлел в свой объектив улыбки зрителей, моделей и, конечно, шикарные наряды.

На этот раз дизайнеры, модельеры, индивидуальные предприниматели и студенты из Кемеровской, Томской, Ярославской областей и Якутии представили гостям показа вечернюю, спортивную, повседневную, а также детскую одежду.

Учитывая специфику интересного и необычного показа, жюри оценивало не только оригинальность и творческий подход к образу моделей, но и конструктивные решения в одежде для людей с особенностями здоровья, ее комфортность и удобство. А в перерывах между дефиле выступали детские коллективы танцоры-колясочники.

При этом, некоторые из дизайнеров сами имеют проблемы со здоровьем или воспитывают детей с ОВЗ. А дефиле принесло множество улыбок и аплодисментов в адрес дизайнеров и моделей с инвалидностью. Также были определены победители. Первые места во всех номинациях получили кемеровчанки.