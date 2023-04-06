В Томской области продлили налоговые каникулы

Вновь зарегистрированные предприниматели Томской области могут рассчитывать на налоговые каникулы Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области для впервые зарегистрированных предпринимателей продлили налоговые каникулы, сообщили в законодательной думе Томской области. Нулевую ставку по налогу смогут применять предприниматели, которые работают научной, производственной, социальной сфере, оказывают бытовые услуги, ведут гостиничный бизнес. Чтобы претендовать на льготу, предприниматели должны работать на упрощенной или патентной системе налогообложения.

«В соответствии с законодательством РФ, регионы могут устанавливать нулевую налоговую ставку на два года впервые зарегистрированным ИП. Томские законодатели воспользовались возможностью и продлили действие регионального закона», - прокомментировали в облдуме.

Депутаты надеются, что продление льготы поможет привлечь в экономику новых предпринимателей и получить дополнительные поступления доходов от налога на доходы физических лиц.

Напомним, что в Томске обсудили условия повышения комфорта для бизнесменов.