В Томске 15 апреля на площади Новособорной отпразднуют День космонавтики

В Томске отпразднуют День космонавтики. Фото: Ксения Высотина

В субботу, 15 апреля, в Томске на площади Новособорной пройдет празднование Дня космонавтики. Томичам подготовили фестиваль «Салют! Гагарин! Томск!», сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие пройдет с 13:00 до 21:00 на площади Новособорной.

«Днем для томичей и гостей города пройдет семейная развлекательная программа. На сцене выступят детские творческие коллективы города с танцевальными и вокальными номерами», – говорится в сообщении.

На площади Новособорной будут работать тематические интерактивные площадки. Все желающие смогут поучаствовать в викторинах, квестах и понаблюдать за битвой роботов.

Также жители города познакомятся с историей освоения космоса на уличных выставках и смогут купить тематические товары на ярмарке.

Фестиваль завершится кинотеатром под открытым небом. Гости мероприятия смогут увидеть фильмы про космос на большом экране.

Добавим, 12 апреля 1961 года первый космонавт мира Юрий Гагарин на пилотируемом корабле-спутнике провел 108 минут в космическом пространстве, сделав виток вокруг Земли. Это событие стало огромным прорывом в науке, продемонстрировав мощь СССР в сфере высоких технологий.