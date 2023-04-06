В Томске мама с коляской не смогла пройти по разрушенной дороге в центре города

Жительница Томска в социальных сетях пожаловалась на разрушенную дорогу в переулке Соляном. Женщина с коляской для двойни преодолевала путь по ямам, которые появились после зимы.

На участке дороги по переулку Соляной тротуар для пешеходов оказался весь в ямах и воде. Томичка записала на видео свою попытку преодолеть полосу препятствий с коляской и прислала запись в паблик «Регион-70».

На кадрах видно, что дорога требует срочного ремонта, идти по этой ней практически невозможно. Из-за больших луж и ям прохода нет ни вперед, ни назад.

В комментариях томичи возмутились, что мамочки с колясками вынуждены ходить по таким дорогам. Один из жителей Томска написал, что эту дорогу ремонтировали очень давно. От разбитых дорог страдают не только пешеходы, но и автомобилисты.

«Я на работу езжу по улице Угрюмова. Ребята. Я слезами обливаюсь пока доезжаю. Ну как же жалко машину. Как весна так хоть на лошадь садись и едь», – написал комментатор.

Напомним, в этом году в Томске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать семь участков дорог общей площадью 153 тысяч квадратных метров.