Более 100 лагерей и садоводств в Томской области находятся в зоне риска лесных пожаров

Руководителям рекомендовано составить специальные паспорта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в зоне риска лесных пожаров могут оказаться более 100 летних детских лагерей и садовых товариществ, следует из приложения к постановлению губернатора Владимира Мазура.

Ранее специалисты спрогнозировали, что в Томской области ожидается низкая пожароопасность в апреле и мае 2023 года.

В зону риска от лесных пожаров в новом сезоне могут попасть садовые товарищества, 117 образовательных и оздоровительных лагерей. Также лесные пожары угрожают почти 450 населенным пунктам региона.

Владимир Мазур рекомендовал органам местного самоуправления муниципальных образований региона, руководителям организаций лагерей, садоводств или огородничеств, подверженных угрозе лесных пожаров, обеспечить к началу пожароопасного сезона на каждую территорию ежегодное составление специальных паспортов.

Напомним, в 2022 году пожароопасный сезон был введен 20 апреля. Он продолжался в регионе до 26 октября. В этом году с 1 марта изменились правила противопожарного режима. Что именно скорректировали в документах и как это коснется жителей региона редакции «КП-Томск» рассказывал государственный инспектор Томской области по пожарному надзору Владислав Горлов.