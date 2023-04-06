29-летнего водителя Toyota увезли в больницу после ДТП с деревом в Томске

Водитель иномарки был доставлен в больницу. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Водитель Toyota был доставлен в больницу после ДТП на улице Красноармейской в Томске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 6 апреля около 8:10 на улице Красноармейской, 44. Автомобиль Toyota Corolla врезался в дерево.

В результате аварии 29-летний мужчина-водитель Toyota был доставлен в больницу для осмотра.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться по адресу: Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефоны 8 (3822) 794-693, 664-422, 664-424.