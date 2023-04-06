В школах Томского района продолжают внедрение концепции эмоционального образования

Методика уже дала первые позитивные результаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Губернаторском Светленском лицее Томской области педагоги из 32 школ провели конференцию и обсудили первые итоги внедрения в школах элементов концепции эмоционального образования, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Модель разработал народный учитель России, лауреат премии правительства в сфере образования и науки, директор лицея Александр Сайбединов. Он выпустил учебники “Изобразительное искусство”, по которым проходят занятия в первых и вторых классах образовательных учреждений Томского района.

Основной идеей является системное развитие творческого мышления, оказывающее положительное влияние на процесс обучения с помощью художественно-эстетического цикла. Впервые разработку применили два года назад. Методика уже дала первые позитивные результаты.

В других субъектах страны заинтересовались опытом. В марте губернатор Томской области и директор лицея подписали соглашение с Министерством образования Московской области о внедрении элементов концепции эмоционального образования в учебный процесс.

Напомним, денежные сборы на новый забор для Кожевниковской школы назвали незаконными.