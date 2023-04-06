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НовостиОбщество6 апреля 2023 3:22

В школах Томского района продолжают внедрение концепции эмоционального образования

Методику применили два года назад для обучения начальных классов
Дарья Черникова
Методика уже дала первые позитивные результаты.

Методика уже дала первые позитивные результаты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Губернаторском Светленском лицее Томской области педагоги из 32 школ провели конференцию и обсудили первые итоги внедрения в школах элементов концепции эмоционального образования, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Модель разработал народный учитель России, лауреат премии правительства в сфере образования и науки, директор лицея Александр Сайбединов. Он выпустил учебники “Изобразительное искусство”, по которым проходят занятия в первых и вторых классах образовательных учреждений Томского района.

Основной идеей является системное развитие творческого мышления, оказывающее положительное влияние на процесс обучения с помощью художественно-эстетического цикла. Впервые разработку применили два года назад. Методика уже дала первые позитивные результаты.

В других субъектах страны заинтересовались опытом. В марте губернатор Томской области и директор лицея подписали соглашение с Министерством образования Московской области о внедрении элементов концепции эмоционального образования в учебный процесс.

Напомним, денежные сборы на новый забор для Кожевниковской школы назвали незаконными.