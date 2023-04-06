В первом квартале томичи чаще выбирали «семейную ипотеку»

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В марте жители Томской области оформили в ВТБ ипотечных кредитов на 440 млн рублей. Треть сделок в первом квартале банк провел в рамках программ с господдержкой.

В первом квартале 2023 года клиенты банка в Томской области получили свыше 270 ипотечных кредитов на 1 млрд рублей. Самым активным оказался март: объем выдач составил 440 млн рублей. Средняя сумма одного жилищного кредита по итогам квартала превысила 3,6 млн рублей.

Около трети сделок в январе-марте банк проводил в рамках программ с господдержкой. Среди них томичи впервые чаще выбирали «семейную ипотеку»: по ней банк оформил кредитов на общую сумму 200 млн рублей. Вторая по популярности – «Ипотека с господдержкой-2020» (на 160 млн рублей).

«Господдержка оказывает существенное влияние на спрос на жилищные кредиты. Мы отмечаем появление нового тренда – впервые продажи в рамках «семейной ипотеки» превысили объем сделок по стандартной программе льготной ипотеки. Ключевым фактором такого роста стала возможность оформить кредит по льготной ставке семьям с двумя и более детьми независимо от года их рождения», - отметила Ольга Фадеева, управляющий ВТБ в Томской области.

В целом по стране по итогам первого квартала 2023 года банк оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. В марте объем выдач достиг 105,4 млрд рублей, что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку. Срок, на который клиенты в среднем заключали кредитный договор, составил 25,5 лет (в начале года – 23,7 года).

По оценке экспертов кредитной организации, в марте продажи жилищных кредитов в России превысили 530 млрд рублей, что на четверть выше результата февраля. По итогам первого квартала объем ипотечных сделок в России составил около 1,2 трлн рублей, в то время как в январе-марте прошлого года - 1,3 трлн рублей.