В томском поселке Геологов установили комплекс для подачи питьевой воды

Обработка происходит в несколько этапов. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В томском посёлке Геологов специалисты департамента городского хозяйства запустили водоочистной комплекс “Гейзер-ТМ-1,5” для бесплатной подачи воды местным жителям. Ранее провели анализ жидкости из скважины и водопроводных сетей и определили несоответствие санитарным нормам.

Специальный комплекс теперь очистит воду, её можно использовать для питья и приготовления пищи, объяснили в пресс-службе томской администрации.

Обработка происходит в несколько этапов. Сначала жидкость поступает в бак-реактор, она смешивается с большим количеством воздуха с озоном, окисляются железо и марганец, образуются нерастворимые соединения.

Далее вода проходит через несколько фильтров, устраняющих запах, примеси металлов и биологические загрязнения. В следующем резервуаре она непрерывно циркулирует через ультрафиолетовое обеззараживание. После поступает в точку водозабора, доступную для всех местных жителей.

Напомним, в Томской области 6 и 7 апреля пройдет VII агрономическое собрание.