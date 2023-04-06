Автомобиль врезался в дерево в Томске утром 6 апреля

Фото: "Регион-70"

В Томске в районе томского торгового центра (ЦОТ) утром 6 апреля автомобиль врезался в дерево. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в результате аварии могут быть пострадавшие.

«ДТП ЦОТ. Две реанимации. Подробности неизвестны», – написал очевидец в паблике «Регион-70».

В сети также появились снимки с места дорожно-транспортного происшествия. На кадрах запечатлен белый автомобиль, который стоит на пешеходном тротуаре, врезавшись в дерево.

По словам очевидцев, на месте работают сотрудники ГИБДД, а также две машины реанимации.

Официальных комментариев по данному ДТП в настоящее время нет.