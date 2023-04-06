Около 160 исторических каменных домов ждут реконструкции в Томске

В Томске каменные дома требуют реконструкции. Фото: Анна Ковалёва

Около 160 исторических каменных зданий в Томске нуждаются в реконструкции. Об этом сообщил и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сергей Чиков на комиссии гордумы.

На данный момент в Томске действует программа «Дом за рубль», которая позволяет реставрировать только деревянные дома. Власти готовят проект, который включит в список исторических зданий не только деревянные, но и каменные.

Как отметил Сергей Чиков, в Томске порядка 160 исторических каменных зданий, на которые есть спрос у потенциальных инвесторов по программе «Дом за рубль».

В настоящее время такие дома расположены на улице Большая Подгорная, 41/1, улице Гоголя, 50/2; улице Розы Люксембург, 33/1, 49/2 и на площади Соляная, 9/1.

По его словам, дома по этим адресам полностью расселены или находятся в процессе расселения. В Ближайшее время их могут включить в программу «Дом за рубль».