Томичам рассказали о защите собак от клещей

Позаботиться о безопасности своего питомца лучше заранее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Укусы клещей могут быть опасны не только для людей, но и для животных. Как защитить питомцев от этой проблемы, «АиФ-Томск» рассказала Наталья Севостьянова, эксперт и волонтер приюта «Дог Хаус». По ее словам, сделать это можно с помощью специальных таблеток со вкусом мяса. Они продаются в ветеринарных аптеках, но, как отметила эксперт, в последнее время их стоимость заметно выросла.

«Если раньше одна таблетка на овчарку стоила примерно полторы тысячи рублей, то сейчас на покупку нужно потратить 4 четыре тысячи рублей. При этом таблетки на сезон, как правило, не хватает, потому что препарат защищает только три месяца. И чтобы обезопасить питомца от последствий укуса клеща, нужно давать таблетку весной и летом», - объяснила Наталья Севостьянова.

Для приюта повышение цен на таблетки является значимым, поделилась волонтер. В апреле собакам еще дали таблетки, а вот потом планируют капать специальные капли для защиты от клещей. Они наносятся на холку и действуют примерно месяц. Цена такого препарата составляет от 500 до 900 рублей.

Правда, в эффективности капель Наталья Севостьянова не уверена. Но использовать еще один метод для защиты питомцев от клещей – специальные ошейники – не советует. По ее словам, очень сложно добиться того, чтобы ошейник плотно прилегал к коже, к тому же, собаки могут порвать его.

После укуса клеща собака может быть инфицирована энцефалитом, у нее может начаться обезвоживание. Случаются и летальные исходы. Поэтому эксперт посоветовала позаботиться о безопасности своих питомцев заранее.