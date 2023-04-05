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НовостиОбщество5 апреля 2023 13:34

Из Томска в Донбасс отправят технику высокой проходимости

Томичи поддерживают всероссийскую акцию «Автопоезд»
Александра Тайбатрова
УАЗы подготовили для работы в боевых и полевых условиях

УАЗы подготовили для работы в боевых и полевых условиях

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Технику высокой проходимости отправят из Томска на Донбасс в рамках проводимой Народным фронтом акции «Автопоезд», сообщили региональном правительстве. В результате сформируют специальный железнодорожный состав, который доставит транспорт на передовую.

«Общественники регионального отделения Народного фронта в Томской области принимают от граждан личные автомобили в хорошем состоянии и с необходимыми документами. При помощи партнеров оказывается помощь в их ремонте. Автомобили будут переданы подразделениям, где служат томичи, в Ростове-на-Дону или в зоне спецоперации», - пояснили в пресс-службе Правительства Томской области.

Томичи уже передали несколько автомобилей. Пенсионер из Томска Владимир Юрковых подарил внедорожник УАЗ. Еще один УАЗ на нужды фронта передал томич Василий Гребнев. Эти автомобили доставили автосервис, где подготовили для работы в полевых и боевых условиях: заменили ряд деталей, починили кузов, покрасили.