В ТГАСУ выберут нового ректора

Выборы ректора в ТГАСУ пройдут 17 апреля. Фото: пресс-служба ТГАСУ

В Томском государственном архитектурно-строительном университете выберут нового ректора. Три кандидата претендуют на эту должность: действующий ректор Виктор Власов, проректор по научной работе Сергей Ефименко и проректор по учебной работе Олег Волокитин. Аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования РФ допустила всех троих к участию в выборах, о чем сообщили в пресс-службе вуза.

«До 16 апреля кандидаты проведут встречи с коллективами факультетов, студентами и сотрудниками подразделений вуза, на которых представят свои программы развития ТГАСУ», - уточнили в вузе.

Конференция по выборам ректора пройдет 17 апреля в зале заседаний ученого совета.

Ранее ректор Томского политехнического университета Дмитрий Седнев ушел в отставку по состоянию здоровья.