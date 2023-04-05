Томичи перевели мошенникам полмиллиарда рублей в 2022 году

В прокуратуре отметили, что регионе растет число случаев мошенничества с использованием современных технологий. Фото: Сиб.фм

За 2022 год телефонные и IT-мошенники выманили у жителей Томской области полмиллиарда рублей, рассказали в прокуратуре региона. В среднем ущерб составлял один миллион рублей в день. При этом в прокуратуре уточнили, что часто жертвы мошенников оформляют кредиты на крупные суммы и игнорируют предупреждения сотрудников банка.

В 2023 год уже наметился рост числа подобных преступлений.

«За первые три месяца 2023 года в регионе зафиксировано более тысячи случаев мошенничества с использованием IT-технологий и телефонной связи. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 67%», - рассказали в прокуратуре.

Также в прокуратуре рассказали о некоторых случаях мошенничества. Так, в 2023 году жительница Стрежевого в течение месяца перевела мошенникам шесть с половиной миллионов рублей: это самый крупный ущерб от подобных преступлений в 2023 году. А в 2022 году мошенники выманили у пенсионерки более семи миллионов рублей и едва не вынудили ее продать квартиру. В обоих случаях злоумышленников пока не нашли, расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, что в Томске отправили под суд курьера-мошенника по делу о хищении миллиона рублей у томских пенсионерок. А денежные накопления томичек перевели негосударственный пенсионный фонд по поддельным подписям.