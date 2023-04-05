На время паводка в Зыряновском районе Томской области запретят движение по понтонному мосту

Движение транспорта весом до 15 тонн возможно по железобетонному мосту. Фото: Иван Макеев

7 апреля дорожники начнут демонтаж наплавного моста через реку Яя у села Больше-Дорохово в Зырянском районе. Движение тяжеловесного транспорта через конструкцию приостановят, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

От снега и льда специалисты очистят две понтонные переправы и ликвидируют их в период вскрытия реки и ледохода. После снижения уровня воды и прохождения основного паводка, конструкцию смонтируют вновь.

Движение транспорта весом до 15 тонн разрешено по железобетонному мосту в реверсивном режиме.

Ранее в Тегульдетском районе Томской области закрыли ещё две ледовые переправы через реку Чулым.