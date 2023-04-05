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НовостиОбщество5 апреля 2023 10:04

На время паводка в Зыряновском районе Томской области запретят движение по понтонному мосту

Рабочие ликвидируют переправы
Дарья Черникова
Движение транспорта весом до 15 тонн возможно по железобетонному мосту.

Движение транспорта весом до 15 тонн возможно по железобетонному мосту.

Фото: Иван Макеев

7 апреля дорожники начнут демонтаж наплавного моста через реку Яя у села Больше-Дорохово в Зырянском районе. Движение тяжеловесного транспорта через конструкцию приостановят, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

От снега и льда специалисты очистят две понтонные переправы и ликвидируют их в период вскрытия реки и ледохода. После снижения уровня воды и прохождения основного паводка, конструкцию смонтируют вновь.

Движение транспорта весом до 15 тонн разрешено по железобетонному мосту в реверсивном режиме.

Ранее в Тегульдетском районе Томской области закрыли ещё две ледовые переправы через реку Чулым.