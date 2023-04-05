Законопроект о денежной выплате вместо земельного участка для многодетных семей Томской области принят в первом чтении

Планируется, что сумма разовой выплаты составит 300 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Законодательной думы Томской области в первом чтении приняли законопроект о предоставлении денежной выплаты вместо земельного участка многодетным семьям, сообщает пресс-служба законодательного органа. В документе говорится, что выплату смогут получить семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Сейчас такие семьи могут получить бесплатно земельный участок. Если законопроект будет принят, то многодетные семьи смогут выбрать, что им нужнее – разовая выплата или участок.

«Сумма единовременной выплаты составит 300 тысяч рублей. Сейчас в очереди на получение бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства стоят более 1000 многодетных семей. Законом смогут воспользоваться граждане, вставшие на учет до 1 марта 2023 года. Муниципалитеты сами примут решение, устанавливать ли у себя данную меру соцподдержки. Софинансирование составит 95% из областного бюджета и 5% - бюджеты муниципальных образований», - прокомментировали законопроект в пресс-службе думы.

При этом семьи сами будут решать, на что потратят выплату. Если законопроект примут во втором чтении, выплату можно будет оформить с 1 января 2024 года.

Напомним, что переселенцы из Херсона могут получить по 100 тысяч рублей в Томской области.