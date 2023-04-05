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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:55

Законопроект о денежной выплате вместо земельного участка для многодетных семей Томской области принят в первом чтении

Планируется, что сумма единовременной выплаты составит 300 тысяч рублей
Александра Тайбатрова
Планируется, что сумма разовой выплаты составит 300 тысяч рублей

Планируется, что сумма разовой выплаты составит 300 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Законодательной думы Томской области в первом чтении приняли законопроект о предоставлении денежной выплаты вместо земельного участка многодетным семьям, сообщает пресс-служба законодательного органа. В документе говорится, что выплату смогут получить семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Сейчас такие семьи могут получить бесплатно земельный участок. Если законопроект будет принят, то многодетные семьи смогут выбрать, что им нужнее – разовая выплата или участок.

«Сумма единовременной выплаты составит 300 тысяч рублей. Сейчас в очереди на получение бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства стоят более 1000 многодетных семей. Законом смогут воспользоваться граждане, вставшие на учет до 1 марта 2023 года. Муниципалитеты сами примут решение, устанавливать ли у себя данную меру соцподдержки. Софинансирование составит 95% из областного бюджета и 5% - бюджеты муниципальных образований», - прокомментировали законопроект в пресс-службе думы.

При этом семьи сами будут решать, на что потратят выплату. Если законопроект примут во втором чтении, выплату можно будет оформить с 1 января 2024 года.

Напомним, что переселенцы из Херсона могут получить по 100 тысяч рублей в Томской области.