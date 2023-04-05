За сутки в Томской области выявили 96 заболевших коронавирусной инфекцией

С начала пандемии выздоровели 164 172 местных жителя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За сутки в Томской области выявили 96 фактов заболевания COVID-19, госпитализировали 18 пациентов. Выздоровели 106 человек, сообщили 5 апреля на сайте “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 166 167 случаев заражения. Пошли на поправку 164 172 местных жителя. Скончались 993 томича.

По стране выявили 8 636 инфицированных за сутки, госпитализировали 1 294 заболевших. Выздоровели 11 807 россиян. 36 заражённых умерли.

Напомним, в томском онкодиспансере открыли центр МРТ и КТ-исследований.