Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 9:40

За сутки в Томской области выявили 96 заболевших коронавирусной инфекцией

С начала пандемии зафиксировали 166 167 случаев заражения
Дарья Черникова
С начала пандемии выздоровели 164 172 местных жителя.

С начала пандемии выздоровели 164 172 местных жителя.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За сутки в Томской области выявили 96 фактов заболевания COVID-19, госпитализировали 18 пациентов. Выздоровели 106 человек, сообщили 5 апреля на сайте “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 166 167 случаев заражения. Пошли на поправку 164 172 местных жителя. Скончались 993 томича.

По стране выявили 8 636 инфицированных за сутки, госпитализировали 1 294 заболевших. Выздоровели 11 807 россиян. 36 заражённых умерли.

Напомним, в томском онкодиспансере открыли центр МРТ и КТ-исследований.