В Томске пройдет этап детской лиги Сибири по плаванию

Второй этап детской лиги Сибири по плаванию пройдет в Томске с 6 по 8 апреля Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Второй этап детской лиги Сибири по плаванию пройдет в Томске с 6 по 8 апреля. Соревнования пройдут в центре водных видов спорта «Звездный» на улице Энтузиастов, 31. В личном зачете за победу будут бороться юноши и девушки 9–10, 11–12, 13–14, 15–16 лет.

«В первый день пройдут заплывы на 100 метров баттерфляем, брассом, вольным стилем и на спине, а также эстафета вольным стилем. Во второй день ребята 13–14, 15–16 лет проплывут по 200 метров. А участников помладше ждут заплывы по 50 метров разными стилями. Также запланирована комплексная комбинированная эстафета. В последний день этапа участников всех возрастов ждет комплексное плавание на 100 метров, комбинированная эстафета и церемония награждения», - говорится в положении детской лиги Сибири.

Первый этап детской лиги Сибири также проходил в Томске – с 8 по 11 февраля. Всего планируется 7 этапов, следующий должен пройти в Кемерово.