Психолог рассказал томичам, почему дети врут родителям

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Часто дети, страдающие от нехватки внимания родителей, находят единственный способ привлечь его – начать плохо себя вести или придумывать всевозможные болезни. Причем, зная симптомы простуды или отравления, они начинают настолько умело вживаться в роль, что, естественно, вызывают беспокойство родителей и столь долгожданное внимание.

Заметив недомогание ребенка, заботливый родитель может даже отметить все свои дела на работе и остаться с малышом. Об этом рассказала корреспонденту ФАН психолог Александра Миллер.

«Бывает, что дети не придумывают, а на самом деле заболевают, когда ссорятся родители. Можно заметить, что в семьях, в которых мама с папой живут, "как кошка с собакой", очень болезненные дети. Но это болезни не обычные, а соматические, которые имеют под собой психологическую подоплеку. Выражение "горе объединяет" для юных психологов срабатывает на бессознательном уровне. Таким образом они не только обращают внимание на себя, но и внимание родителей друг на друга», – объяснила специалист.

К сожалению, это чаще всего не приводит к положительному результату, а вносит дополнительное напряжение в семью. По мнению психолога, эффективнее не «жить ради детей», а быть счастливыми людьми, реализованными в жизни, и уважительно относиться друг к другу. Таким образом дети видят прекрасный пример того, что даже если в жизни не получилось – быть вместе.

Еще одна причина, по которой дети могут врать о своих болезнях заключается в том, что им так выгоднее, ведь с больных «спроса» меньше. В работах австрийского психолога Альфреда Адлера есть интересная параллель между слабостью и чувством значимости, гордыней. Если в семье есть другие сестры/братья, которые являются лидерами, а у этого малыша нет "семи пядей во лбу" – ничего не остается, как выделяться хотя бы своей непрекращающейся болезнью. Тогда я тоже буду «самым». Хоть и самым больным.

«Излечить любого ребенка от всех мнимых болезней можно любовью, заботой и искренней заинтересованностью в его жизни. Просто будьте рядом и дайте ему понять, что вы будете его любить не за пятерки и завоеванные места на турнирах, а потому что он есть, что бы ни случилось», – заключила Александра Миллер.