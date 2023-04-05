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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:12

В департаменте здравоохранения Томской области не закупили вовремя препараты для детей-инвалидов

Нарушения проверили в региональной прокуратуре
Дарья Черникова
Необходимые лекарства приобрели только после вмешательства надзорного органа.

Необходимые лекарства приобрели только после вмешательства надзорного органа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Кировского района Томска провели проверку исполнения законодательства о льготном лекарственном обеспечении несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Надзорный орган установил, что в департаменте здравоохранения по области не закупили жизненно необходимые препараты для детей с инвалидностью, страдающих сахарным диабетом.

Начальнику департамента внесли представление. Позже нарушения устранили и приобрели лекарства в полном объёме.

Ранее томичке выдали жизненно необходимый препарат после вмешательства прокуратуры.