Как заложники в концлагере: томские зооволонтеры требуют освободить животных из “черной передержки”

Фото: ВКонтакте "Кошкин дом в Томске"/ Наталья Лес.

Томские волонтёры обеспокоены “чёрной передержкой” животных. Одна из местных жительниц содержит дома более 40 кошек. По мнению зоозащитников, питомцев у хозяйки гораздо больше. В группах помощи томичка рассказывала, что подобрала на улице 46 кошек, десять собак и одного голубя.

У одного из котов зооволонтёра Натальи обнаружили проблемы с почками и появились признаки разрыва мочевого пузыря. Барсику предлагали обеспечить достаточное лечение и отправить его в клинику, но женщина отказалась от помощи. 4 апреля Наталья сообщила о смерти питомца. По словам томички, она побоялась передавать любимца другим кураторам, так как однажды уже сделала это, после чего ей запретили видеть кошку.

Барсик жил у Натальи 6,5 лет - новорождённого малыша она нашла. Вместе с ним женщина поселила в 25-метровой комнате ещё пять котов.

“Он там был главным, его все слушались. Умный и неагрессивный котик, важный. Потом начал худеть и перестал есть”, - объяснила Наталья “АиФ Томск”.

По словам волонтёра Маргариты Галанцевой, животные содержатся в ужасных условиях - без лотков, мисок, в грязном помещении.

“В коридоре увидела 25-30 тощих котов, которые разорвали мои пакеты, сумку и ели корм. Я достала его и стала сыпать на пол всем подряд. Коты в трех других комнатах, почувствовав запах еды, стали орать и выламывать двери”, - рассказала Маргарита.

В январе зоозащитница забрала у Натальи кошку Эльвиру с котятами. Малышей спасли и откормили. Перед тем, как попасть в дом “чёрного куратора”, хвостатая питомица жила на автомойке, её любили сотрудники и сытно кормили, кошка выглядела ухоженной. Но в доме женщины внешний вид животного в разы ухудшился.

Маргарита пообещала Наталье, что та сможет навещать кошку. По словам Галанцевой, она была готова пойти на любые условия собеседницы, только бы поскорее забрать кошачью семью.

“На полу в экскрементах лежала грязная тряпка, на ней - кошка и котята. На неухоженном полу обнаружила несколько зёрнышек сухого корма. За два месяца красивая Эльвира отощала и обессилила, котята не шевелились”, - рассказала зоозащитница.

Фото: Предоставлено Маргарита Галанцевой.

Женщина утверждает, что условия содержания животных не соответствуют требованиям. Маргарита Галанцева объяснила, если Наталья решила стать куратором и просит помощи у общественности, то обязана выполнять принятые нормы - санитарные требования, стерилизация, плановые обработки, достойное питание, терапия, реклама, пристрой.

Наталья же считает, что волонтёры хотят получить пиар за её счёт. По её словам, она не состоит в зоозащитных группах, кормит и лечит питомцев за собственные деньги. Как объяснила томичка, в в зоомагазине на корм уходит не менее 300-500 тысяч рублей. Публиковать информацию она начала из-за недостатка еды для котов, после чего её затравили в сетях и назвали мошенницей.

Фото: ВКонтакте "Кошкин дом в Томске"/ Наталья Лес.

Другая местная зоозащитница Ольга тоже считает, что зверям лучше оставаться на улице, чем дома у Натальи.

“Если человек не может содержать животных, то ему не стоит набирать их. Они как заложники. На улице больше шансов выжить! В нашем посёлке подвальные кошки лучше выглядят”, - объяснила девушка.

Ещё одна зоозащитница Татьяна лично знакома с Натальей. По её мнению, на словах курьер очень расположена к животным и сочувствует бездомышам. Но фактически питомцы находятся в своеобразном концлагере. Собаки и кошки здесь голодают, хотя корм у Натальи есть. Однако у женщины собственные представления о режиме питания друзей человека. Татьяна считает, что если у Натальи забрать всех питомцев, то она в скором времени поселит у себя новых маленьких страдальцев.

Напомним, томские приюты для животных переполнены и выживают благодаря неравнодушным горожанам.