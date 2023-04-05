Специалисты назвали сроки начала половодья в Томской области

Ледоход на Томи начнется 14 апреля. Фото: Ксения Высотина

Специалисты назвали предполагаемые даты вскрытия рек в Томской области. Ледоход на Томи в границах региона ожидается 14 апреля, на Оби - после 20 апреля. Об этом редакции "КП-Томск" сообщил председатель комитета ГО и ЧС департамента защиты населения и территории Томской области Павел Плюхин.

"Мы получили долгосрочный прогноз от МЧС, составленный на основании данных ЦГМС. Исходя из данного прогноза, ледоход на Томи в черте города должен начаться 14 апреля с погрешностью в пять дней. По Оби ориентировочно в районе Молчаново половодье начнется 23 апреля, также допустима погрешность в пять суток, в Колпашево - 26 апреля", - рассказал специалист.

Также он отметил, что предварительно, в этом году сильных осложнений в первую волну половодья не ожидается. Ледоход будет проходить также, как последние два года.

"Возможно, будут незначительно подтапливаться участки в таких населенных пунктах, как Эушта, Черная речка, Нижний Склад, Орловка. Однако вероятность подтопления не высока, несмотря на то, что в этом году было много снега", - отметил Плюхин.

Также он добавил, что под конец зимы толщина льда на Томи и Оби выравнилась. В сравнении с многолетними значениями она находится в пределах нормы, несмотря на небольшое превышение относительно прошлого года.