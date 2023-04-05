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НовостиОбщество5 апреля 2023 8:43

В Томске любители собак стали жертвами мошеннической схемы

Четыре томича заплатили 50 тысяч рублей за породистых собак, но животных не получили
Александра Тайбатрова
Жительница Новосибирска получила от томичей предоплату за породистых собак и перестала выходить на связь

Жительница Новосибирска получила от томичей предоплату за породистых собак и перестала выходить на связь

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Четыре жителя Томска хотели приобрести породистых собак через интернет, но стали жертвами мошеннической схемы, сообщает региональная прокуратура. По версии следствия, 47-летняя жительница Новосибирска размещала в интернете ложные объявления. Она предлагала приобрести у нее мопсов, шпицев и лабрадоров, хотя на самом деле собак у женщины не было.

«В августе 2022 года обвиняемая обманула четырех жителей Томска и получила от них 50 тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого женщина перестала выходить на связь», - поделились подробностями в прокуратуре.

Жительница Новосибирска обвиняется в мошенничестве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и вскоре это дело рассмотрит Советский районный суд города Томска.

Ранее жительница Томской области получила девять лет колонии за то, что вырастила коноплю в теплицах. А Шегарский суд рассмотрит дело мужчины, который убил своего друга из-за мешка картошки.