В Томске любители собак стали жертвами мошеннической схемы

Жительница Новосибирска получила от томичей предоплату за породистых собак и перестала выходить на связь Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Четыре жителя Томска хотели приобрести породистых собак через интернет, но стали жертвами мошеннической схемы, сообщает региональная прокуратура. По версии следствия, 47-летняя жительница Новосибирска размещала в интернете ложные объявления. Она предлагала приобрести у нее мопсов, шпицев и лабрадоров, хотя на самом деле собак у женщины не было.

«В августе 2022 года обвиняемая обманула четырех жителей Томска и получила от них 50 тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого женщина перестала выходить на связь», - поделились подробностями в прокуратуре.

Жительница Новосибирска обвиняется в мошенничестве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и вскоре это дело рассмотрит Советский районный суд города Томска.

Ранее жительница Томской области получила девять лет колонии за то, что вырастила коноплю в теплицах. А Шегарский суд рассмотрит дело мужчины, который убил своего друга из-за мешка картошки.