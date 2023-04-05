217 миллионов на магазины: Сибирский банк посчитал, на что ушли все бонусы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Программа СберСпасибо становится популярнее у сибиряков - за первый квартал 2023-го года клиенты Сбера списали на товары и услуги свыше 1,4 млрд бонусов. Для сравнения, по итогам первого квартала прошлого года, эта сумма была на 400 миллионов меньше.

Сибиряки потратили больше всего бонусов в категории «Маркетплейсы и универсамы» - сумма списания превысила 217 миллионов бонусов СберСпасибо. Также были популярны и другие категории покупок. Например, омичи чаще всего тратили их на оплату АЗС, новосибирцы – на продукты, а жители Кузбасса, Томской области, Республик Алтай и Хакасия – на одежду и обувь.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«СберСпасибо сегодня – программа лояльности, которая дает нашим клиентам привилегии в получении выгоды и, что намного важнее, возможность экономить. Например, один из наших клиентов в первом квартале единовременно списал в СберМегаМаркете более 270 тысяч накопленных бонусов, не потратив на свои покупки средства со своего счета. Клиенты Сбера могут таким способом оплачивать покупки, коммунальные услуги, конвертировать в рубли – мы регулярно работаем над специальными предложениями и возможностями, увеличивая перечень компаний-партнеров».

Ознакомиться со всеми возможностями бонусной программы, узнать свой уровень привилегий и перечень компаний-партнеров можно на официальном сайте.