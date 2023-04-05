Томский музыкальный колледж отметит 130-летний юбилей

Концерт в честь юбилея Томского музыкального колледжа состоится 6 апреля Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Томскому музыкальному колледжу имени Э.В. Денисова исполняется 130 лет. Это значимая дата в истории профессионального музыкального образования не только Томска, но и всего Сибирского региона. Юбилейный концерт в честь 130-летия колледжа пройдет 6 апреля в 18.30 в Большом концертном зале областной филармонии.

«В концерте примут участие как студенты и преподаватели колледжа, так и выпускники – профессиональные музыканты, начавшие свой путь в искусстве с обучения в учреждении-юбиляре. Это будут хоры ДМШ, ДШИ, хореографический ансамбль «Сибирский подснежник» ДШИ №4, Хоровая капелла и Женский Академический хор ИИК ТГУ, другие творческие коллективы г. Томска», - рассказали в Томском музыкальном колледже.

Программа обещает быть разнообразной. На концерте прозвучат произведения разных эпох, стилей и направлений как отечественных, так и зарубежных авторов.

Ранее стало известно, что Минобрнауки закупит оборудование для карбонового полигона Томской области на 80 миллионов рублей.