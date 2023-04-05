Уровень заболеваемости ОРВИ продолжает снижаться в Томской области

На прошлой неделе ОРВИ заболели 5 907 человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томской области на прошлой неделе ОРВИ заболели 5 907 человек. Заболеваемость снизилась на 20%. Эпидпорог по заболеваемости превышен в трех района области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным специалистов, уровень заболеваемости ОРВИ в целом по региону ниже уровня эпидемического порога на 27% во всех возрастных группах.

Уровень заболеваемости ОРВИ превышен в Каргасокском районе на 121,5%, Томском районе на 102% и Александровском районе на 33,8%. В Томске зарегистрировано 50,3% всех случаев ОРВИ.

На данный момент в регионе выявлено 5 случаев гриппа В, по-прежнему регистрируются вирусы негриппозной этиологии, а также коронавирус.

В Томской области полностью закрыты 2 школы, частично закрыты 2 класса в 1 школе, а также 9 групп в 4 дошкольных образовательных учреждениях.