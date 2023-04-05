Нефтетранспортники применяют современные строительные материалы

Фото: "Транснефть-Западная Сибирь"

«Транснефть - Западная Сибирь» выполнила подключение новых пойменных участков подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Александровское - Анжеро-Судженск через р. Чая в Томской области после их замены.

Работы по технологическому подключению пойменных участков проводились без остановки транспортировки нефти и с целью обеспечения их безаварийной эксплуатации.

Прокладка замененных участков диаметром 1220 мм выполнялась траншейным методом на нормативном расстоянии от существующих коммуникаций.

Отметим, что при замене были использованы трубы классом прочности К56 с толщиной стенки 16 мм, а также с изоляционным заводским покрытием из экструдированного полиэтилена морозостойкого исполнения. Такой тип изоляции обладает высокой экологичностью, позволяет увеличить срок службы эксплуатации труб до 50 лет, а также обеспечивает устойчивость в условиях температурных перепадов и повышенного давления.

Для соблюдения стандартов промышленной безопасности при замене пойменных участков использованы специальные балластирующие устройства, а все монтажные сварные соединения МН были проверены методами неразрушающего контроля.

Полное завершение работ техническое перевооружение объекта и его ввод в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года.