В томском онкодиспансере открыли центр МРТ и КТ-исследований

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Томской области.

В томском онкодиспансере 5 апреля открыли новый центр МРТ и КТ-исследований. В поликлинике на Ленина, 115 пациентам предоставляют возможность пройти бесплатную и высокоточную диагностику. В радиологическом отделении диспансера в Северном медицинском городке установили такое же оборудование. Воспользоваться обоими устройствами могут более 120 человек в день, рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения по региону.

Компьютерная и магнитно-резонансная томографии важны при выявлении заболеваний на ранних стадиях и для назначения эффективного лечения. Новейшая аппаратура позволяет исследовать любой орган, в том числе сосуды сердца, головной мозг, центральную нервную и скелетно-мышечную системы. Приборы безопасны для беременных женщин и детей.

Онкодиспансер оснастили по национальному проекту “Здравоохранение”. В новый центр вложили 200 млн рублей. В дальнейшем планируют укомплектовать оборудованием и другие клиники.

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