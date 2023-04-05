В Томской области 14 апреля проведут всероссийскую ярмарку трудоустройства

Специалисты проконсультируют по юридическим вопросам и открытию собственного дела. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

14 апреля в муниципальных образованиях Томской области проведут первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства “Работа России. Время возможностей”. Организаторы - центры занятости.

В Томске мероприятие состоится с 11:00 до 14:00 в кадровой центре “Работа России” и в многофункциональном центре (МФЦ), сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Местным жителям помогут спланировать карьеру и окажут помощь в подборе должности. Для соискателей 203 предприятия представят более 1 000 вакансий. В том числе крупные компании - “Газпромбанк”, “Русатом инфраструктурные решения”, “Газпром трансгаз Томск”, “Томскнефтехим” и другие. Гражданам расскажут о переобучении, повышении профессиональной компетенции, поддержке при трудоустройстве или переезде в другой регион.

В областных районах пройдут профориентационные мероприятия для студентов и школьников, мастер-классы по составлению резюме, отборы на вакансии. Специалисты проконсультируют по юридическим вопросам и открытию собственного дела.

“Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников это возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Ярмарка спроектирована по принципу многофункциональных площадок: открытые собеседования, карьерные консультации, мастер-классы, деловые игры”, — объяснила начальник департамента труда и занятости населения по региону Светлана Грузных.

В июне запланировали второй этап мероприятия. Для соискателей разработают отдельную страницу на портале “Работа России” для ознакомления с лучшими предложениями работодателей по стране.

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