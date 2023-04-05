Из Кузбасса в Томск и обратно запустили ночной автобусный рейс

Время отправления из Томска - 19:50. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со 2 апреля запустили новый автобус из Томска в Междуреченск и обратно. Рейс курсирует еженедельно по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям, сообщили на сайте “Автовокзалы Кузбасса”.

Время отправления:

- Междуреченская автостанция –20:00.;

- кассовый пункт города Мыски –20:35;

- Новокузнецкий автовокзал – 22:00;

- Беловский автовокзал – 00:00;

- Кемеровский автовокзал – 02:00.

Время прибытия - 05:40.

Из Томска до Междуреченская транспорт выезжает с понедельника по пятницу в 19:50.

Напомним, томский аэропорт заработал почти 645 млн рублей в 2022 году.