Из Кузбасса в Томск и обратно запустили ночной автобусный рейс

Время отправления из Томска - 19:50.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Со 2 апреля запустили новый автобус из Томска в Междуреченск и обратно. Рейс курсирует еженедельно по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям, сообщили на сайте “Автовокзалы Кузбасса”.
Время отправления:
- Междуреченская автостанция –20:00.;
- кассовый пункт города Мыски –20:35;
- Новокузнецкий автовокзал – 22:00;
- Беловский автовокзал – 00:00;
- Кемеровский автовокзал – 02:00.
Время прибытия - 05:40.
Из Томска до Междуреченская транспорт выезжает с понедельника по пятницу в 19:50.
Напомним, томский аэропорт заработал почти 645 млн рублей в 2022 году.