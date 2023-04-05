Томичи заметили снег с угольной взвесью почти в километре от тепловой электростанции

Фото: телеграм-канал "Город не бесит".

В Томске на территории у ГРЭС-2 по улице Шевченко, 44 обнаружили чёрный снег с признаками угольной взвеси, пыли или пепла.

Вещества заметили в 500-1000 метров и далее от тепловой электростанции. Неподалёку находятся детские сады, жилые дома, офисные здания, магазины и рынок.

“Возможно, выбрасывать в атмосферу такое количество “грязи” - норма. Мы не знаем. Но это выглядит максимально не дружелюбно к человеку и окружающей среде”, - отметили в телеграм-канале “Город не бесит”.

Очевидцы отметили, что по городу снег тоже не чистый, однако на территории явно заметны примеси угольных пород или взвеси.

Ранее томская прокуратура обязала администрацию не допускать нарушения законов во время половодья.