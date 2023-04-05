В Томской области осудят 65-летнего мужчину, который обезглавил своего друга

Обвиняемый. Фото: Прокуратура Томской области

В Томской области осудят 65-летнего жителя Шегарского района, обвиняемого в убийстве 58-летнего мужчины в феврале текущего года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Шегарского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении сельчанина, обвиняемого в убийстве. Ранее по ходатайству следователя суд заключил его под стражу до 9 апреля 2023 года.

По версии следствия, в феврале 2023 года мужчина у себя дома распивал алкоголь в компании давнего друга. В какой-то момент ему не понравилось, как приятель порезал картофель перед его приготовлением. В ходе ссоры мужчина нанес гостю 3 удара ножом в область груди. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте.

«С целью сокрытия следов преступления обвиняемый отчленил от тела убитого голову и верхние конечности, после чего предпринял попытку сжечь их в печи, планируя в дальнейшем закопать останки», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направленно в Шегарский районный суд для рассмотрения.