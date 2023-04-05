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НовостиОбщество5 апреля 2023 3:15

Мошенники похитили с Госуслуг персональные данные жительницы Томской области

Аферист позвонил потерпевшей и представился сотрудником портала
Дарья Черникова
После получения доступа мошенники запросили конфиденциальные сведения гражданки.

После получения доступа мошенники запросили конфиденциальные сведения гражданки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К полицейским города Стрежевой обратилась 51-летняя местная жительница. Она рассказала о похищении персональных данных с сайта Госуслуг, сообщили в пресс-службе МВД по Томской области.

По словам женщины, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником портала. Он рассказал о готовности некой справки и попросил назвать код из смс-сообщения для её получения. Стрежевчанка сообщила цифры, после этого беседа прервалась.

Женщина заподозрила неладное и решила войти на Госуслуги. Но ей не удалось этого сделать, так как злоумышленники успели изменить пароль личного кабинета.

Позже правоохранители установили, что после получения доступа мошенники запросили конфиденциальные сведения гражданки - электронную трудовую книжку, кредитную историю, данные о недвижимости, пенсионные накопления.

Следователи возбудили уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.

Напомним, денежные накопления томичек перевели в негосударственный пенсионный фонд по поддельным подписям.