Денежные накопления томичек перевели в негосударственный пенсионный фонд по поддельным подписям

Договоры о переводе пенсионных накоплений потребовали признать недействительными. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В прокуратуре Октябрьского района Томска проверили обращения местных жительниц о нарушении их пенсионных прав, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Накопления женщин из государственного Пенсионного фонда России перевели в негосударственный на основании договоров, якобы подписанных заявительницами. В надзорном органе установили, что никаких документов гражданки не заверяли. В бумагах обнаружили поддельные подписи потерпевших.

Прокуратура обратилась в суд с исками к негосударственному пенсионному фонду. Договоры потребовали признать недействительными, возвратить томичкам накопления и проценты за неправомерное пользование ими.

Требования удовлетворили. Судебные акты исполнили. В Фонд социального и пенсионного страхования вернули накопления в общей сумме более 200 тысяч рублей.

Напомним, томская прокуратура обязала администрацию не допускать нарушения законов во время половодья.