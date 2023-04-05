В Стрежевом отловили 56 бездомных собак за три месяца 2023 года

В Стрежевом отловили 56 собак в 2023 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Стрежевом за три месяца 2023 года было отловлено 56 бездомных собак. Многие из них оказались выброшенными на улицу. Еще 15 собак обрели новый дом, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Валерий Дениченко.

По словам главы города, в 2023 году в Стрежевом построили три новых вольера для бездомных собак. В скором времени в городе появится еще два сооружения.

«За три месяца этого года отловлено 56 собак. Ни одну из них обратно не выпустили. Вольеры полные. Судя по поступающим ежедневно заявкам, надо продолжать строить дальше. По словам хозяек приюта, много собак, которых владельцы просто выбросили на улицу. Показали одну собаку, которая стоит 60 тысяч», – рассказал Дениченко.

Он добавил, что еще пятнадцать собак забрали из приюта в новые семьи.

В городе продолжается отлов безнадзорных животных по заявкам жителей.

Напомним, ранее в Томске в Академгородке на мальчика напала бродячая собака и укусила его. Следователи начали проверку.