Выставка известного художника Николая Давыдова откроется 5 апреля в Томске

Фото: Томский художественный музей

Выставка заслуженного художника России Николая Давыдова «Я родом из Сибири» откроется 5 апреля в Томском художественном музее, сообщается на сайте музея.

В экспозицию вошло более 50 живописных работ: натюрморты, портреты, пейзажи.

Николай Давыдов родился в селе Ольшанка Одесской области. Окончил Красноярское художественное училище имени Сурикова и Дальневосточный институт искусств. Является членом Правления Тверского отделения ВТОО «Союз художников России».

Художник следует традициям русской школы реалистической живописи, и является признанным мастером натюрморта и портрета и пейзажа.

Многие работы Давыдова посвящены природе средней полосы России и Верхневолжью. Эти живописные образы тесно связано с образом современной русской деревни, жизнь которой Давыдов показывает в своих произведениях. Работы художника находятся в собраниях Союза художников России, в собраниях множества музеев.

Выставка откроется 5 апреля в 17:00 в Томском художественном музее по переулку Нахановича, 3. Она продлится до 10 мая. Первые 20 гостей посетят мероприятие бесплатно.

Возрастное ограничение мероприятия 0+.