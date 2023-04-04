Для карбонового полигона Томской области закупят оборудование на 80 миллионов рублей

Одна из площадок карбонового полигона – станция ТГУ Кайбасово Фото: Пресс-служба ТГУ

В Томской области для карбонового полигона закупят оборудование на 80 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Томского государственного университета.

«Карбоновый полигон занимает 460 квадратных километров. На этой площадке осуществляется мониторинг круговорота углерода в трех экосистемах – лес, болото и пойма реки Обь. Площадка в Томской области – значимое звено сети, состоящей из 80 карбоновых полигонов по всей стране», - рассказала директор Сибирского института будущего ТГУ Людмила Борило.

На выделенные Минобрнауки средства закупят оборудование для комплектации лесного и болотного участков полигона, оборудование для учета совокупного стока и эмиссии климатически активных газов, анализатор углерода и азота.

Масштабный климатический проект реализуют участники Большого университета Томска: Томский государственный университет, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, ИМКЭС СО РАН, Институт химии нефти СО РАН и СибНИИСХиТ.

Ранее томские ученые смогли повысить урожайность зерновых с помощью экстрактов хвои.