В Томске 5 апреля ожидается до +7 градусов тепла

В Томске ожидается +7 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске в среду не ожидается сильного ветра и осадков. Температура поднимется до плюс 7 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 5 апреля ветер будет дуть северный с переходом на южный 3-8 м/с, с порывами 12 м/с. Днем температура воздуха составит до +5…7°С.

В Томской области днем по северо-западу возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

Температура днем составит +3…+8°С, местами до +13°С. На дорогах местами гололедица.