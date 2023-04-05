В Томске 5 апреля ожидается до +7 градусов тепла

В Томске ожидается +7 градусов.
Фото: Ксения Высотина
В Томске в среду не ожидается сильного ветра и осадков. Температура поднимется до плюс 7 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.
В Томске 5 апреля ветер будет дуть северный с переходом на южный 3-8 м/с, с порывами 12 м/с. Днем температура воздуха составит до +5…7°С.
В Томской области днем по северо-западу возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.
Температура днем составит +3…+8°С, местами до +13°С. На дорогах местами гололедица.