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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:12

В Томской области закрыли еще две ледовые переправы

На региональных трассах в регионе теперь работает только одна переправа
Александра Тайбатрова
На региональных трассах Томской области продолжает работать только одна ледовая переправа

На региональных трассах Томской области продолжает работать только одна ледовая переправа

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тегульдетском районе Томской области закрыли еще две ледовые переправы через реку Чулым. Одна работала у поселка Берегаево на дороге Берегаевский Сверток Красная Горка. Вторая закрытая переправа находилась у посёлка Верхнее Скоблино (Озерное) на дороге Тегульдет Белый Яр.

«На региональных трасах продолжает работать только одна ледовая переправа – через реку Обь у города Колпашева. Ехать по ней может транспорт массой до двух тонн», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Ранее губернатор Владимир Мазур поручил усилить контроль на закрытых ледовых переправах Томской области.