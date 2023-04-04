В Томской области закрыли еще две ледовые переправы

На региональных трассах Томской области продолжает работать только одна ледовая переправа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тегульдетском районе Томской области закрыли еще две ледовые переправы через реку Чулым. Одна работала у поселка Берегаево на дороге Берегаевский Сверток Красная Горка. Вторая закрытая переправа находилась у посёлка Верхнее Скоблино (Озерное) на дороге Тегульдет Белый Яр.

«На региональных трасах продолжает работать только одна ледовая переправа – через реку Обь у города Колпашева. Ехать по ней может транспорт массой до двух тонн», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Ранее губернатор Владимир Мазур поручил усилить контроль на закрытых ледовых переправах Томской области.