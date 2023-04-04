В Томске нашли пропавшую 11-летнюю девочку

В поисках девочки приняли участие около 60 человек. Фото: телеграм-канал Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Томской области

В Томске нашлась пропавшая 4 апреля 11-летняя школьница. Информацию подтвердили в полиции и поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, что 4 апреля 11-летняя девочка не вернулась домой из школы. На ее поиски вышли волонтеры отряда «ЛизаАлерт», сотрудники полиции и следственного комитета.

Девочку нашли вечером 4 апреля и передали сотрудникам полиции. С несовершеннолетней все в порядке, сообщили «КП-Томск» в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

В поисках девочки принимали участие около 60 человек. Они патрулировали улицы, осматривали район пропажи, расклеивали листовки, смотрели видео с камер наблюдения.

Ранее в Томске нашли пропавшую 13-летнюю школьницу.