«Не вернулась домой из школы»: в Томске полиция объявила в розыск пропавшую 11-летнюю девочку

Полиция устанавливает местонахождение пропавшей девочки Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую 11-летнюю Юлию Борисевич. По информации томской полиции, девочка 4 апреля ушла из дома на Кольцевом проезде в школу, но оттуда не вернулась.

Поиски девочки ведут волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В поисковом отряде «АиФ-Томск» сообщили, что девочка ушла из школы, но до дома не добралась. По сведениям мамы одной из одноклассниц пропавшей девочки, уроки закончились в 13.40.

«На вид ей около 11 лет, рост около 165 сантиметров. Худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, ниже плеч, глаза зелено-карие. Она была одета в шапку черного цвета, короткую куртку черного цвета с белым воротником, джинсы темно-серого цвета, светло-серую кофту с капюшоном, черные полусапожки», - напомнили в полиции приметы пропавшей девочки.

Любую информацию о местонахождении Юлии просят сообщать по телефонам 795-899, 8-952-181-25-01.