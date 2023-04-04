В Томске пропала 11-летняя школьница

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Томске ищут 11-летнюю Юлия Борисевич. 4 апреля девочка ушла в неизвестном направлении. На ее поиски вышли волонтеры отряда «ЛизаАлерт», сбор объявлен на парковке перед зданием Мирового суда на улице Смирнова, 9.

«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)», - обращаются поисковики ко всем, кто может что-то знать о местонахождении девочки

Известно, что рост Юли составляет 164 сантиметра, она худощавого телосложения. У девочки длинные темные волосы и зеленые глаза. Она была одета в короткую черную куртку с белым воротником, темно-серые джинсы, светло-серую кофту с капюшоном и черные полусапожки. При себе у девочки был синий школьный рюкзак.

Ранее в Томске нашли 13-летнюю пропавшую школьницу.