В Томске директора предприятия будут судить за невыплату зарплаты на 19 миллионов

Материалы дела о невыплате зарплаты на 19 миллионов направлены суд. Фото: Сиб.фм

В Томске директор коммерческого предприятия предстанет перед судом за невыплату зарплаты своим сотрудникам, рассказали в следственном комитете. Общая сумма задолженности превысила 19 миллионов рублей, а зарплату задержали более 136 сотрудникам.

«По версии следствия, директор ООО «Промбаза» с июня 2021 года по январь 2023 года не выплачивал заработную плату работникам предприятия, хотя реальная возможность погашения задолженности была. В ходе предварительного расследования долги погашены в полном объеме», - прокомментировали в следственном комитете.

Уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки, а материалы направлены суд.

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